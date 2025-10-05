Suche
    Griekspoor, Tallon GRI
    Sinner, Jannik SIN
    Beendet
    1:1
    6:7 , 7:5 , 3:2
    news

    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus

    Der Südtiroler muss aufgeben und verliert erstmals seit langem gegen einen anderen Spieler als Carlos Alcaraz.

    Aufgabe! Sinner in Shanghai mit Verletzung raus Foto: © getty
    Für Jannik Sinner ist beim ATP-Masters in Shanghai früh Endstation.

    In der dritten Runde muss der Südtiroler im dritten Satz gegen Tallon Griekspoor beim Stand von 7:6(3), 5:7, 2:3 aufgeben. 

    Grund dafür ist eine Verletzung, die sich Sinner gegen Ende des zweiten Satzes zuzieht. Er tritt unglücklich mit dem rechten Fuß auf und humpelt in weiterer Folge mehr und mehr. Auch eine Behandlung durch seinen Physio kann Sinner nicht mehr matchfit machen.

    Es ist das erste Mal seit einigen Monaten, dass der 24-Jährige gegen einen anderen Spieler als Carlos Alcaraz verliert. Zuletzt verlor er im Juni in Halle auf Rasen gegen Alexander Bublik.

    Djokovic biegt Hanfmann

    Indes zieht Novak Djokovic in das Achtelfinale ein. Er bezwingt den sehr stark auftretenden Deutschen Yannick Hanfmann nach Satzrückstand noch mit 4:6, 7:5, 6:3.

    Mit Taylor Fritz ist ein weiterer großer Name bereits früh aus dem Turnier geflogen. Der US-Amerikaner unterliegt dem Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard in zwei Sätzen mit 4:6, 5:7.

