    Krajicek A / Mektic N K/M
    Erler A / Galloway R E/G
    Endstand
    2:0
    7:5 , 6:4
    Schnelles Aus für Alexander Erler in Shanghai

    Österreichs Doppel-Spezialisten scheiden beim ATP-Masters in Shanghai allesamt in Runde eins aus.

    Schnelles Aus für Alexander Erler in Shanghai Foto: © GEPA
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Endstation am Samstag für Alexander Erler beim ATP-1000-Turnier in Shanghai. Der Tiroler scheitert mit seinem Partner Robert Galloway (USA) bereits in der ersten Runde des Doppelbewerbs.

    Das Duo muss sich Austin Krajicek/Nikola Mektic (USA/CRO) nach 1:20 Stunden Spielzeit mit 5:7, 4:6 beugen.

    Damit ist kein Österreicher mehr im Doppelbewerb vertreten.

    Auch Miedler schon out

    Denn nicht viel besser lief es am Freitag für Lucas Miedler und seinen Doppelpartner Francisco Cabral (POR). Das an Nummer acht gesetzte Doppel unterlag Andre Göransson/Alex Michelsen (SWE/USA) 2:6, 6:7(6).

    Für Miedler ist es eine Enttäuschung nach zuletzt starken Leistungen und dem Titelgewinn in Hangzhou. 

    Miedler nach 2. ATP-Titel 2025:

    Miedler nach 2. ATP-Titel 2025: "Der verdiente Lohn!"

    ATP

    Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

