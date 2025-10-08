Nach dem Erstrunden-Aus in Cali (Kolumbien) reist Lukas Neumayer früher als geplant aus Südamerika ab.

"Ich bin mental müde vom Trip, von der langen Saison. Ich habe mich nur mehr gequält. Jetzt lege ich den Schläger einige Tage weg und tanke daheim noch einmal Energie für die restliche Saison", sagt der 23-Jährige den "Salzburger Nachrichten".

Mit den Erste Bank Open in Wien und den Davis Cup Finals in Bologna stehen in diesem Jahr noch mindestens zwei attraktive Turniere auf dem Programm.

Bei der Niederlage in Kolumbien hatte Neumayer mit den Bedingungen zu kämpfen. Der Platz sei "katastrophal" gewesen. Demnach war "der Ballabsprung sehr flach und dafür war es der schnellste Sandplatz, auf dem ich jemals gespielt habe", so die Nummer vier der ÖTV-Rangliste.

Vor dem Erstrunden-Aus in Kolumbien war Neumayer bei einem Challenger in Chile im Achtelfinale ausgeschieden (alle Infos >>>).

