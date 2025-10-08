Suche
    Sechs Mio. Preisgeld! Sinner vor Wien beim "Six Kings Slam"

    Auch Wien-Starter Zverev und Tsitsipas spielen in Riad. Gespielt wird um bis sechs Millionen Euro Preisgeld für den Sieger!

    Sechs Mio. Preisgeld! Sinner vor Wien beim Foto: © getty
    Textquelle: © APA

    Unmittelbar vor seinem mit Spannung erwarteten Auftritt bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle ist Topstar Jannik Sinner noch beim sehr lukrativen Schauturnier "Six Kings Slam" in Riad im Einsatz.

    Der Italiener ist in Saudi-Arabien Titelverteidiger um den immer noch höchsten Siegerscheck im Tennis: Der ungeschlagene Sieger erhält insgesamt sechs Millionen US-Dollar. Auch die Wien-Starter Alexander Zverev (ATP-3.) und Stefanos Tsitsipas sind am Start.

    Allein für das Antreten erhält jeder der sechs Teilnehmer ein Antrittsgeld in Höhe von 1,5 Mio. Dollar. Nicht verwunderlich also, dass die Top 5 im ATP-Ranking mit von der Partie sind, auch wenn sie sonst sehr gerne den enorm dichten Terminkalender beklagen. Also auch der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz, Taylor Fritz und Superstar Novak Djokovic.

    Lediglich Tsitsipas fällt als 25. im Ranking im Vergleich dazu ab, er ist Ersatzmann für Vorjahres-Wien-Sieger Jack Draper. Der Brite hat seine Saison verletzt vorzeitig beendet.

    Gespielt wird vom 15. bis 18. Oktober (exklusiv auf Netflix) im "best of three"-Format, wobei Alcaraz und Djokovic vorgesetzt sind und erst im Halbfinale einsteigen. Sinner eröffnet im Viertelfinale gegen Tsitsipas, danach spielt Zverev gegen Fritz. Am Schlusstag gibt es neben dem Finale auch ein Spiel um Platz drei.

