Offiziell: Entscheidung um Kelce-Zukunft gefallen

Travis Kelce wird auch in der kommenden Saison für die Kansas City Chiefs in der NFL spielen.

Das geben die Chiefs am Montag bekannt. Für den 36-Jährigen wird es die 14. NFL-Saison, der Tight End hat bereits drei Mal den Super Bowl gewonnen.

"Ich freue mich jetzt schon darauf, wieder das Trikot zu tragen", sagt Kelce in einem Video.

Nach dem Verpassen der Playoffs war unklar, ob Kelce seine Karriere fortsetzen wird. Zuletzt berichtete ESPN aber bereits, dass der Verlobte von Superstar Taylor Swift weitermachen wolle.

Wie lange der neue Vertrag von Kelce läuft, ist unklar. Medienberichten zufolge soll er drei Jahre laufen.