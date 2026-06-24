Special Olympics: Die größten Spiele in Österreichs Geschichte

Die Special Olympics Österreich wachsen und wachsen. 2026 werden die 9. Nationalen Sommerspiele als die größten in ihrer Geschichte eingehen.

Rund 1.800 Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung - so viele wie noch nie - nehmen vom 25. bis 30. Juni teil.

Insgesamt werden Wettkämpfe in 19 Sportarten an zwölf Schauplätzen, verteilt über ganz Wien, ausgetragen. Das Zentrum wird die Sport Arena Wien sein, der Eintritt zu den Bewerben ist kostenlos.

Neben bekannten Sportarten wie Fußball, Tischtennis, Judo oder Schwimmen ist bei den Special Olympics auch so manche exotische Disziplin dabei - wie etwa Boccia.

Die Sportlerinnen und Sportler, begleitet von rund 600 Trainerinnen und Trainern, kommen nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, der Schweiz und Ungarn.

Bei Special Olympics geht es "um Emotionen"

Auch wenn es nationale Wettbewerbe sind, steht der Sieg bei den Special Olympics nicht im Vordergrund.

"Es geht nicht vorrangig um Punkte, Meter, Sekunden und Rekorde, sondern um Emotionen. Und wenn man diese Emotionen einmal miterlebt hat, dann ist es wie eine Sucht und man will diese tollen Menschen immer wieder treffen und sehen, wie sie Sport zelebrieren", sagte Laurenz Maresch, Präsident von Special Olympics Österreich.

Die Nationalen Sommerspiele 2026 möchten ein "starkes Zeichen für Inklusion, Zusammenhalt und der Freude am Miteinander" setzen.

Burgstaller und Grünwald bringen Flagge

Bereits vor den Wettkämpfen findet mit am Eröffnungstag der traditionelle Fackellauf durch die Wiener Innenstadt statt.

Hunderte Polizistinnen und Polizisten, Special-Olympics-Sportlerinnen und -Sportlern usw. tragen gemeinsam die "Flamme der Hoffnung" durch die Stadt. Zielankunft ist um 13.00 Uhr am Wiener Heldenplatz.

Die früheren Profi-Fußballer Guido Burgstaller und Alexander Grünwald werden u.a. im Zuge der Eröffnungszeremonie die Special-Olympics-Flagge in die Sport Arena Wien tragen.