NHL-Draft: Das sind die Favoriten, Trends und ÖEHV-Hoffnungen

Auch wenn im letzten Jahr in der Kritik, entschlossen sich die General Manager dafür, den heurigen Draft abermals per Bildschirm steigen zu lassen - die Kostenersparnis und weniger Stress vor der Free Agency sind die Hauptargumente dafür.

An Details wurde aber gefeilt - vor allem die erste Runde am Freitag, die letztes Jahr immens schwerfällig über die Bühne ging, soll heuer beschleunigt werden. Die Runden zwei bis sieben am Samstag laufen erfahrungsgemäß ohnehin immer schneller ab.

Der Favorit

Der kanadische Winger Gavin McKenna ging als Nr.-1-Favorit in die Saison und sollte diese Rolle auch bestätigen.

Sicher ist das allerdings nicht - der späte 2007er entschied sich vor der Saison, die WHL mit dem US-College einzutauschen (die neuen Regeln machten's möglich), wo er natürlich nicht ganz so dominieren konnte.

Dazu kam auch noch eine Rauferei abseits des Eises. Dagegen stehen eine starke U20-WM und immer noch 51 Punkte in 35 Spielen für Penn State.

Einige Teams könnten auch seinen schwedischen Wiederpart Ivar Stenberg (ebenfalls ein später 07er und Winger) vor ihm führen, doch entscheidend wird sein, was die Toronto Maple Leafs mit ihrem ersten Pick vorhaben.

Vater und Sohn vereint?

Die Vancouver Canucks haben seit der Draft-Lotterie, wo das für sie übliche Lospech für den dritten statt ersten Platz sorgte, die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: Neuer Headcoach ist Manny Maholtra, zuletzt beim Farmteam in Abbotsford tätig.

NHL-Headcoaches haben eigentlich mit dem Draft gar nichts zu tun, trotzdem könnte der Freitag pikant werden: Sohn Caleb Malhotra gilt als der beste Center im Draft. Spricht sein Verwandtschaftsverhältnis für oder gegen den 18-Jährigen?