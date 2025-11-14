Zverev, Alexander ZVE
Auger-Aliassime, Felix AUG
Endstand
0:2
4:6 , 6:7
NEWS

Nach Niederlage gegen Auger-Aliassime: Zverev muss Koffer packen

Zverev unterliegt im abschließenden Gruppenspiel bei den ATP-Finals Auger-Aliassime und muss die Heimreise antreten.

Nach Niederlage gegen Auger-Aliassime: Zverev muss Koffer packen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Alexander Zverev muss nach der Niederlage bei den ATP-Finals in Turin im abschließenden Gruppenspiel gegen Felix Auger-Aliassime die Heimreise antreten. Er verliert 4:6 6:7 (4/7).

Auger-Aliassime bewies am Ende des ersten Satzes Durchsetzungsvermögen. Zverev konnte beim Stand von 4:4 eine Breakchance nicht nutzen, im folgenden Game verwertete der Kanadier dann seinen sechsten Satzball.

Im zweiten Durchgang war der 25-Jährige aus Montreal im Tiebreak der Nervenstärkere. Zverev hatte dabei beim Stand von 2:2 zwei weitere Breakchancen liegen gelassen.

Auger-Aliassime, die Nummer acht der Welt, trifft im Halbfinale am Samstagabend auf den top gesetzten Carlos Alcaraz. Der 22-jährige Spanier hat wie Sinner alle seine drei Gruppenpartien gewonnen und wird das Jahr definitiv als Nummer eins der Tennis-Welt beenden.

