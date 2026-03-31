Merida, Daniel MER
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:0
6:2 , 6:2
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Keine Chance: Schwärzler scheitert ebenfalls in Bukarest-Quali

Wie sein Landsmann Jurij Rodionov am Vortag kann auch der Vorarlberger die zweite Qualifikationshürde nicht nehmen.

Keine Chance: Schwärzler scheitert ebenfalls in Bukarest-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für Joel Schwärzler ist beim ATP-250er in Bukarest in der zweiten Qualifikationsrunde Endstation.

Der Vorarlberger unterliegt dem Spanier Daniel Merida (ATP-136.) in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6 und verpasst somit den Hauptbewerb in Rumänien.

Der Spanier war in der Qualifikation an zweiter Stelle gesetzt, der 20-jährige Österreicher an sechster.

Bereits am Montag war Teamkollege Jurij Rodionov an seinem zweiten Gegner in der Qualifikation, den an Position eins gesetzten Nikoloz Basilashvili, gescheitert.

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