Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Halbfinale für den Niederösterreicher Lucas Miedler!

Der Doppel-Spezialist zieht gemeinsam mit seinem portugisischem Partner Francisco Cabral ins ATP-1000-Masters von Paris ein. Die beiden besiegen am Freitagabend den Australier John Peers und den US-Amerikaner JJ Tracy 7:6(5),6:4.

Die Gegner der österreichisch-portugisischen Paarung werden erst ermittelt. Das Viertelfinale ihrer Kontrahenten Krawietz/Puetz gegen Cash/Glasspool ist noch nicht gespielt.

Aus für Erler

Für Alexander Erler und seinen US-Partner Robert Galloway ist hingegen im Viertelfinale Endstation, sie unterliegen den Australian-Open-Siegern Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) 6:4,6:7(3),6:10.