NEWS

Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden

Der 29-jährige Miedler zieht mit seinem portugischem Doppelpartner Francisco Cabral ins ATP-1000er von Paris ein. Sein Daviscup Teamkollege Alexander Erler scheidet mit seinem neuen Partner im Halbfinale aus.

Miedler in Paris im Doppel-Halbfinale, Erler ausgeschieden Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Halbfinale für den Niederösterreicher Lucas Miedler!

Der Doppel-Spezialist zieht gemeinsam mit seinem portugisischem Partner Francisco Cabral ins ATP-1000-Masters von Paris ein. Die beiden besiegen am Freitagabend den Australier John Peers und den US-Amerikaner JJ Tracy 7:6(5),6:4.

Die Gegner der österreichisch-portugisischen Paarung werden erst ermittelt. Das Viertelfinale ihrer Kontrahenten Krawietz/Puetz gegen Cash/Glasspool ist noch nicht gespielt.

Aus für Erler

Für Alexander Erler und seinen US-Partner Robert Galloway ist hingegen im Viertelfinale Endstation, sie unterliegen den Australian-Open-Siegern Harri Heliovaara/Henry Patten (FIN/GBR-3) 6:4,6:7(3),6:10.

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Filip Misolic
Alexander Peya

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Rodionov scheitert im Seoul-Viertelfinale

Tennis - ATP
3
Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Miedler wie Erler in Paris im Doppel-Viertelfinale

Tennis - ATP
2
Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Wien-Sieger Sinner stürmt in Paris ins Viertelfinale

Tennis - ATP
Erler bereits im Paris-Viertelfinale, Miedler ebenfalls weiter

Erler bereits im Paris-Viertelfinale, Miedler ebenfalls weiter

Tennis - ATP
Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Sabalenka geht als große Gejagte in WTA Finals

Tennis - WTA
Deshalb trat Grabher in Cali nicht an

Deshalb trat Grabher in Cali nicht an

Tennis - WTA
Yes! Lilli Tagger stürmt ins Jiujiang-Halbfinale

Yes! Lilli Tagger stürmt ins Jiujiang-Halbfinale

Tennis - WTA
20
Kommentare

Kommentare

Tennis ATP-Challenger Alexander Erler Lucas Miedler Lucas Paris-Bercy (ATP 1000) Paris ATP ATP-Tour Sport-Mix