NEWS

Kurios: NBA-Spiel musste wegen Rutschgefahr abgesagt werden

Der Schiedsrichter erachtete den Boden als nicht bespielbar.

Kurios: NBA-Spiel musste wegen Rutschgefahr abgesagt werden Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Das NBA-Spiel zwischen den Chicago Bulls und Miami Heat konnte aus einem ungewöhnlichen Grund nicht wie geplant stattfinden. Die Schiedsrichter erachteten das Parkett nach Beschwerden der Basketballprofis wegen des feuchten Zustands als nicht bespielbar.

90 Minuten lang hatten Helferinnen und Helfer vergeblich versucht, das Spielfeld, auf dem am Vortag noch ein Eishockey-Spiel stattgefunden hatte, mit Handtüchern und Wischmopps trocken zu bekommen.

In Chicago war es zuletzt ungewöhnlich warm. Die NBA teilte mit, dass ein Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werde.

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Toronto siegt mit Schlusssirene - Pöltl weiter out

Toronto siegt mit Schlusssirene - Pöltl weiter out

Basketball
Arsenal-Star entschuldigt sich nach unsportlichem Verhalten

Arsenal-Star entschuldigt sich nach unsportlichem Verhalten

Premier League
3
Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Nächster Serie-A-Klub buhlt um ÖFB-Kicker

Serie A
1
Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt

Zweites Abfahrtstraining in Zauchensee abgesagt

Ski Alpin
ICE Hockey League heute: Mit Graz99ers - Bozen, VSV - KAC

ICE Hockey League heute: Mit Graz99ers - Bozen, VSV - KAC

ICE Hockey League
1
Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale

Rodionov steht in Neukaledonien im Challenger-Finale

Tennis - ATP
1
Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

International
Kommentare

Kommentare

Basketball NBA Miami Heat Chicago Bulls