Miedler L / Polmans M M/P
Demoliner M / Galloway R D/G
Endstand
2:0
6:3 , 6:4
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Miedler verteidigt Doppel-Titel in Gstaad

Der Niederösterreicher triumphiert mit seinem neuen Partner Marc Polmans souverän beim ATP-250-Turnier in der Schweiz und feiert seinen zwölften ATP-Titel.

Miedler verteidigt Doppel-Titel in Gstaad Foto: © IMAGO / Orange Pictures
Textquelle: © LAOLA1
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Lucas Miedler bleibt in Gstaad das Maß aller Dinge.

Der Niederösterreicher gewinnt gemeinsam mit seinem neuen australischen Partner Marc Polmans das Finale des ATP-250-Turniers gegen Marcelo Demoliner (Brasilien) und Robert Galloway (USA) mit 6:3, 6:4.

Für Miedler ist es nach dem Triumph mit Francisco Cabral im Vorjahr bereits der zweite Titel in Folge in Gstaad und insgesamt der zwölfte ATP-Turniersieg im Doppel.

Dominanter Auftritt im Finale

Die topgesetzte Paarung erwischt einen Traumstart und zieht mit einem frühen Break auf 3:0 davon. Bei eigenem Aufschlag agieren Miedler und Polmans nahezu fehlerfrei, geben im gesamten ersten Satz lediglich vier Punkte bei eigenem Service ab und sichern sich den ersten Durchgang souverän mit 6:3.

Im zweiten Satz bleibt die Partie zunächst ausgeglichen. Bis zum Stand von 4:4 bringen beide Teams ihre Aufschlagspiele durch, ehe Miedler und Polmans im entscheidenden Moment zuschlagen. Mit ihrem ersten Breakball des Satzes nehmen sie ihren Gegnern das Service zum 5:4 ab und servieren wenig später zum 6:4-Matchgewinn aus.

Ohne Satzverlust zum Titel

Für Miedler und Polmans ist es der perfekte Einstand als Doppelpaar. Beim ersten gemeinsamen Turnier marschieren die beiden ohne Satzverlust zum Titel. Während Miedler seinen zwölften ATP-Erfolg im Doppel bejubelt, darf sich Polmans über seinen ersten Titel auf der ATP-Tour freuen.

Lange Zeit zum Feiern bleibt allerdings nicht. Bereits am Montag schlagen Miedler und Polmans bei den Generali Open in Kitzbühel auf. Beim Heimturnier des Niederösterreichers treffen die als Nummer zwei gesetzten Titelanwärter im Achtelfinale auf die Tschechen Patrik Rikl und Adam Pavlasek.

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