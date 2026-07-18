Miedler L / Polmans M M/P
Paul J / Seggerman R P/S
Endstand
2:0
6:1 , 6:4
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Miedler stürmt mit neuem Partner ins Gstaad-Finale

Der Niederösterreicher zieht mit dem Australier Marc Polmans ohne Satzverlust ins Endspiel des ATP-250-Turniers ein und kämpft am Sonntag um seinen zwölften ATP-Doppeltitel.

Miedler stürmt mit neuem Partner ins Gstaad-Finale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lucas Miedler steht beim ATP-250-Turnier in Gstaad im Doppel-Finale.

Der topgesetzte Niederösterreicher setzt sich gemeinsam mit seinem neuen australischen Partner Marc Polmans im Halbfinale souverän mit 6:1, 6:4 gegen den Schweizer Jakub Paul und den US-Amerikaner Ryan Seggerman durch.

Favoritenrolle früh untermauert

Miedler und Polmans werden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Mit zwei frühen Breaks zum 2:0 und 4:0 stellen sie die Weichen bereits im ersten Satz auf Sieg. Bei eigenem Service lassen sie keinen einzigen Breakball zu und sichern sich den Auftaktsatz nach einer starken Vorstellung klar mit 6:1.

Im zweiten Durchgang entwickelt sich zunächst eine ausgeglichenere Partie. Beide Teams bringen ihre Aufschlagspiele souverän durch, ehe Miedler und Polmans beim Stand von 3:3 ihre erste Breakchance des Satzes eiskalt nutzen. Den Vorsprung bringen die beiden anschließend souverän ins Ziel und fixieren mit 6:4 den Finaleinzug.

Titelchance für Miedler und Polmans

Für Miedler ist es das erste Turnier mit Polmans, nachdem der 30-Jährige in diesem Jahr bereits mit Alexander Erler, Francisco Cabral und Vasil Kirkov zusammengespielt hatte. Nun steht das neu formierte Duo auf Anhieb ohne Satzverlust im Endspiel.

Am Sonntag kämpft Miedler um seinen zwölften ATP-Titel im Doppel. Für Polmans wäre es der erste Turniersieg auf der ATP-Tour überhaupt, nachdem der Australier 2026 bereits das Finale der Australian Open erreicht hatte.

Im Endspiel warten die Brasilianer Marcelo Demoliner und der US-Amerikaner Robert Galloway.

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