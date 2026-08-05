Nesterov, Petr NES
Sorger, Sebastian SOR
Endstand
2:0
6:4 , 7:6
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Knappe Angelegenheit! Sorger scheitert in Plovdiv im Achtelfinale

Der Österreicher muss sich nach über zwei Stunden in zwei Sätzen geschlagen geben.

Knappe Angelegenheit! Sorger scheitert in Plovdiv im Achtelfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Sorger scheitert beim Challenger in Plovdiv im Achtelfinale!

Nachdem der Österreicher (ATP_479.) zuvor überraschend Sandro Kopp eliminierte, scheitert der 20-Jährige nun gegen Petr Nesterov (BUL/ATP-364.). Er verliert 4:6, 6:7 (5).

Das Spiel beginnt mit einem Game für Sorger, dieser muss infolge jedoch zwei Spiele abgeben. Nach dem 2:2 lässt die Nummer 479 seinen Gegner auf 2:4 davonziehen, schafft mit dem nächsten Gamegewinn jedoch noch einmal den Anschluss, eine Aufholjagd gelingt aber nicht mehr. Nesterov gewinnt den ersten Satz 6:4.

Enge Entscheidung in Satz zwei

Beide Spieler haben daraufhin Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Sorger geht nach einem Break sofort in Rückstand, ihm gelingt im Anschluss aber das Re-Break.

Auch diesmal verliert er ab dem 2:2 etwas den Faden, findet daraufhin aber wieder zurück ins Spiel und kann aus dem 2:4 ein 4:4 machen.

Die Partie verläuft gegen Ende hin sehr knapp. Schlussendlich setzt sich jedoch der Bulgare im Tie-Break 7:6(5) durch.

Nach 2,19 Stunden steht die Nummer 364 der Welt im Achtelfinale. Im Viertelfinale trifft er auf seinen Landsmann Adrian Andreev.

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