Jurij Rodionov stürmt ins Halbfinale von Dublin

Der Nächste, bitte!

Nach Sebastian Ofner, der es am Donnerstag ins Halbfinale von Parma schaffte, tut es ihm Landsmann Jurij Rodionov gleich und zieht seinerseits in Dublin ins Halbfinale ein.

Im Viertelfinale des dort stattfindenden ATP-Challengers bezwingt Rodionov den Chinesen Yi Zhou (ATP-253.) klar mit 6:4, 6:2.

Harte Aufgabe im Semifinale

Während sich Zhou in Satz eins noch einigermaßen gut wehren kann, ist der zweite eine klare Sache.

Rodionov breakt seinen Kontrahenten gleich zum Start, tut dies bei 4:2 erneut und verschafft sich so eine komfortable Position. Am Ende braucht er zwar vier Matchbälle, geht aber als klarer Sieger vom Platz.

Im Semifinale trifft er nun auf den als Nummer eins gesetzten Franzosen Titouan Droguet.