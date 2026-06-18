Bravo! Sebastian Ofner steht im Halbfinale von Parma

Sebastian Ofner steht im Halbfinale des ATP-Challengers von Parma!

Der 30-Jährige bezwingt den Spanier Roberto Carballes Baena (ATP-172.) im Viertelfinale mit 4:6, 3:6, 3:6.

Match nach 2:20 Stunden entschieden

Im ersten Satz kassiert Ofner beim Stand von 4:5 ein Break und muss diesen somit abgeben.

Das ÖTV-Ass kommt in Folge aber wieder besser ins Spiel und erzwingt gleich zum Auftakt in Satz zwei ein Break. Diesen Vorteil lässt er sich nicht mehr aus der Hand nehmen und gewinnt den Satz letztlich sogar per Break.

Im dritten Satz zieht Ofner rasch auf 3:0 davon, Carballes Baena kommt nicht mehr heran. Der Österreicher serviert nach 2:20 Stunden zum Sieg aus.

Auf wen er im Halbfinale trifft, entscheidet sich noch im Laufe des Donnerstags.