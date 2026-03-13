Straka nach Tag eins: "Bin sehr zufrieden mit der Runde"

Sepp Straka liegt nach dem Auftakt bei den Players Championships in Florida auf dem geteilten ersten Platz (mehr dazu>>>).

Nach Tag eins findet der Wiener dennoch kleine Kritikpunkte an der eigenen Performance. "Es war ein bissl wacklig vom Abschlag, ich habe nicht viele Fairways getroffen", sagte er im Interview bei Canal+. Die Bilanz fiel trotzdem positiv aus: "Der Putter war heiß, die Eisenschläge ins Green waren auch sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Runde."

Die Devise: Fairways treffen

Geduld sei wichtig, auch wenn es Löcher gebe, wo man Birdies erzwingen könne. Aber: "Generell muss man einfach den Spielplan ausführen und versuchen, die Fairways zu treffen." Das wolle er im weiteren Verlauf auch besser machen, darauf, weiter so gut zu putten wie an Tag eins, könne er sich nicht verlassen. "Sonst ist das Spiel sehr gut beieinander, hoffentlich geht es so weiter", so Straka.

Weiter geht es bei den Players Championships ab 12:30 Uhr. Das Turnier wird LIVE bei Canal+ übertragen.

Straka im Canal+-Interview nach dem Auftakt: