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NEWS
Ski LIVE: Slalom-Finale der Frauen in Hafjell
Im letzten Saison-Slalom der Frauen geht es vor allem für Mikaela Shiffrin und Emma Aicher um wichtige Punkte für den Gesamtweltcup. LIVE-Ticker:
Letzter Slalom der Saison für die Ski-Frauen! Der 1. Durchgang in Hafjell beginnt um 10:30 Uhr, das Finale steigt ab 13:30 Uhr - im LIVE-Ticker >>>
Die kleine Kristallkugel ist bereits seit mehreren Wochen an Mikaela Shiffrin vergeben, doch im Gesamtweltcup ist zwei Rennen vor Schluss noch alles offen. Shiffrin führt 45 Punkte vor Emma Aicher, für beide geht es heute um wichtige Punkte.