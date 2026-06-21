Fritz, Taylor FRI Tiafoe, Frances TIA
Endstand
0:2
4:6 , 4:6
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Frances Tiafoe gewinnt Rasen-Turnier in Halle

In einem rein US-amerikanischen Duell kann sich der der 28-Jährige gegen seinen Landsmann Taylor Fritz durchsetzen.

Frances Tiafoe gewinnt Rasen-Turnier in Halle Foto: © IMAGO / Eibner
Textquelle: © LAOLA1
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Frances Tiafoe gewinnt gegen Taylor Fritz mit 6:4, 6:4 und holt damit beim Turnier in Halle den ersten ATP-500-Titel in seiner Karriere!

In nur 1:08 Stunden bezwang er die Nummer neun der Welt. Nachdem Fritz im Halbfinale noch Lokalmatador Zverev schlagen konnte, lief es im Endspiel nicht mehr so gut für ihn. Trotz seiner zwölf geschlagenen Asse kann sich Tiafoe sieben Breakbälle erspielen, von denen er zwei auch verwertet.

Im Gegensatz dazu bietet der Turniersieger seinem Kontrahenten keine einzige Breakchance im gesamten Spiel.

Vierter Titel

Damit kann "Big Foe" erstmals seit drei Jahren wieder einen Titel auf ATP-Ebene feiern, es ist sein Vierter auf Profiebene! Der bisher letzte Turniersieg gelang ihm ebenfalls auf Rasen in Deutschland, damals in Stuttgart.

Auf dem Weg zur Trophäe musste Tiafoe insgesamt drei Top-Ten Spieler biegen, Cobolli in Runde eins, Auger-Aliassime im Viertelfinale und nun Taylor Fritz im Finale. Mit diesem Sieg verbessert sich Tiafoe auch in der ATP-Weltrangliste. Er klettert sieben Positionen nach oben und ist die neue Nummer 19 der Welt im Einzel.

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