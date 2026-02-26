Mega-Comeback! Schwärzler im Viertelfinale von Lugano

Was für eine Nervenschlacht! Joel Schwärzler bezwingt beim ATP-75-Challenger in Lugano den Tschechen Petr Brunclik und steht nun im Viertelfinale!

Der 20-Jährige gewinnt gegen den Überraschungsmann aus Tschechien, der sich in der Quali behauptete und in der ersten Runde den an Nummer vier gesetzten Vitaliy Sachko eliminierte, 7:6(2), 3:6, 7:6(4).

Satz-Entscheidung im Tiebreak

Die Partie beginnt gleich turbulent: Schwärzler verliert sein Aufschlagspiel zum Auftakt, lässt sich davon jedoch keineswegs beirren. Im direkten Gegenzug holt sich der Vorarlberger das Break zurück und stellt auf 1:1.

In der Folge entwickelt sich ein ausgeglichener, umkämpfter erster Satz. Beide Spieler agieren äußerst fokussiert, sodass keiner von ihnen eine Breakchance zulässt. Die Entscheidung im Auftaktdurchgang muss somit im Tiebreak fallen. Das Spiel bis sieben Punkte kann der Vorarlberger klar mit 7:2 für sich entscheiden.

Schwärzler bekommt Rechnung für ungenutzte Breakbälle präsentiert

Der zweite Satz verläuft zunächst unspektakulär. Doch beim Stand von 3:3 wird es erstmals richtig brenzlig: Beim Aufschlag des Tschechen erspielt sich der Österreicher in einem langen Game mit insgesamt fünf Mal Einstand gleich drei Breakbälle. Doch keiner davon sitzt, der junge Vorarlberger lässt die große Chance ungenützt.

Und wie es im Tennis so oft kommt, folgt die Quittung prompt im nächsten Game. Schwärzler vergibt eine 40:15-Führung und kassiert schließlich das entscheidende Break zum 3:5. Der Tscheche nimmt dieses Geschenk dankend an und serviert anschließend souverän aus - der zweite Satz geht mit 6:3 an ihn.

Doppelbreak und Comeback

Im entscheidenden dritten Satz muss der 20‑Jährige zunächst Schwerstarbeit leisten und mehrere Breakbälle abwehren. Der Tscheche übernimmt das Kommando und holt sich eine Doppelbreak-Führung zum 2:5.

Beim Versuch, das Match auszuservieren, versagen dem Tschechen dann allerdings komplett die Nerven und Schwärzler kämpft sich zurück: Er holt sich beide Breaks zurück und stellt wieder auf Gleichstand - wieder muss eine Entscheidung im Tiebreak her!

Dort beweist Schwärzler dann große Nervenstärke. Er entscheidet das Kurzduell mit 7:4 für sich und gewinnt damit auch den dritten und alles entscheidenden Satz mit 7:6.

Wer dem Vorarlberger nun im Viertelfinale gegenübersteht, ist noch offen. Es geht entweder gegen den Spanier Alejandro Mono Canas (ATP 245) oder gegen den schweizer Lokalmatador Dominic Stricker (ATP 373)

Rodionov out

Davis- Cup-Kollege Jurij Rodionov scheitert im Achtelfinale. Er unterliegt beim ATP-Challenger in St. Brieuc (Frankreich) gegen den Lokalmatador Matteo Martineau mit 6:4, 6:1.