NEWS

Torspektakel! Liverpool schlägt Nachzügler West Ham deutlich

Die "Reds" feiern an der Anfield Road einen klaren Heimsieg und bleiben an den Champions-League-Rängen dran.

Der FC Liverpool gewinnt in der 28. Runde der englischen Premier League zu Hause gegen West Ham United klar mit 5:2.

Durch den Heimsieg bleibt der LFC auf Rang fünf – punktgleich mit dem viertplatzierten Manchester United. Die "Red Devils" sind erst am Sonntag gegen Crystal Palace im Einsatz (ab 15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Klare Pausenführung

Die Slot-Elf macht bereits im ersten Durchgang alles klar. Ekitike startet das Torfestival (5.), Van Dijk (24.) und Mac Allister (43.) erhöhen noch vor dem Pausenpfiff auf 3:0.

Durchgang zwei gestaltet sich etwas ausgeglichener, weil sich auch die Gäste mehr am Spiel beteiligen. Soucek macht kurz nach Seitenwechsel den Anschlusstreffer (49.).

Liverpool bleibt aber konzentriert, stellt durch Gakpo den Drei-Tore-Vorsprung wieder her (70.). In der 75. Minute erzielt Castellanos den zweiten Ehrentreffer (75.), ehe Disasi mit einem Eigentor für den 5:2-Endstand sorgt (82.).

