Padel Bundesliga: Bisher größtes Padel-Turnier Österreichs

Zwischen 31. Oktober und 2. November findet die Austrian Padel Bundesliga 2025 statt. Das Turnier, das in Wien und in Wien-Umgebung stattfindet, ist das bisher größte Padel-Turnier Österreichs.

Mehr als 800 Spieler:innen treten in 98 Teams gegeneinander an. In insgesamt zwei Damen- und vier Herrenklassen kämpfen die Teams um die begehrten Meisterteller.

Alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga der Damen, sowie die Finals der ersten und zweiten Bundesliga der Herren finden im Padeldome Erdberg statt. Die restlichen Spiele der ersten Herrenbundesliga sind in der Padelzone Vösendorf, die der zweiten in der Padelzone Hagenbrunn. Als Favoriten in den jeweiligen ersten Ligen gelten die Titelverteidiger Padelzone.

Die dritte Herrenbundesliga spielt im Padeldome Süßenbrunn, die erstmalig stattfindente vierte Bundesliga der Herren spielt im Padel4Fun Tattendorf.

