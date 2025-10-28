Salzburg-Routinier fällt wieder aus

Salzburg-Stürmer Karim Onisiwo wird im Achtelfinale des UNIQA ÖFB Cups gegen die WSG Tirol am Donnerstag (ab 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) nicht mitwirken können.

Wie die "Bullen" in einer Aussendung bekannt geben, fällt der 33-Jährige mit muskulären Problemen aus. Der Stürmer fehlte bereits am vergangenen Sonntag bei Salzburgs 3:0-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria im Kader.

Verletzungspech setzt sich fort

Onisiwo hat seit seinem Wechsel in die Mozartstadt zu Beginn des Jahres immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So fiel der Ex-Mainz-Angreifer zum Beispiel im Finish der letzten Saison aufgrund einer Bänderverletzung im Knie mehrere Wochen aus.

In der laufenden Spielzeit plagten Onisiwo Oberschenkelprobleme, weshalb er bislang lediglich 363 von möglichen 1800 Minuten absolviert hat. Saisonübergreifend stand der gebürtige Wiener bisher 21-mal für die "Bullen" auf dem Feld (drei Tore, drei Assists).

Neben Onisiwo fallen auch Mads Bidstrup (Oberschenkel), Takumu Kawamura (Knie), Karim Konate (Knie), John Mellberg (Knie) und Valentin Sulzbacher (Knöchel) für das Cup-Spiel gegen die WSG aus.