Alcaraz gewinnt nach Satz-Rückstand gegen Fritz

Carlos Alcaraz gewinnt auch sein zweites Gruppenspiel bei den ATP Finals in Turin.

Der spanische Weltranglisten-Erste zwingt den US-Amerikaner Taylor Fritz am Dienstag mit 6:7 (2), 7:5, 6:3 in die Knie.

Vorjahres-Finalist Fritz scheint auf dem besten Weg zu sein, seinen zweiten Hallensieg über Alcaraz im Jahr 2025 nach seinem Erfolg im Laver Cup einzufahren, doch der 22-Jährige dreht das Match dank großem Kampfgeist und einem Marathon-Aufschlagspiel von 14 Minuten im zweiten Satz.

Alcaraz kann nun das Halbfinale erreichen, wenn Alex de Minaur am Abend Debütant Lorenzo Musetti besiegt. Außerdem fehlen ihm nur noch 50 Punkte, um sich den ersten Weltranglisten-Platz am Jahresende vor Jannik Sinner zu sichern.

Magischer Moment im zweiten Satz

Der Höhepunkt des Matches kommt im zweiten Satz bei 2:2, als Alcaraz einen magischen Moment heraufbeschwört, um sich aus einem bereits verloren geglaubten Ballwechsel zu befreien. Am Ende des Ballwechsels stürmt er ans Netz und vollendet mit einem präzisen Volley-Winner Diese Aktion war eine von vielen in dem Marathon-Aufschlagspiel über 14 Minuten und erweist sich als Wendepunkt im Match.

Nachdem Alcaraz im zweiten Satz beide Breakbälle abwehrt, profitiert er im entscheidenden zwölften Spiel von einem Quäntchen Glück. Eine improvisierte Rückhand beim Return bei 0:15 streift die Netzkante, bringt Fritz aus dem Gleichgewicht und öffnet Alcaraz die Tür zum Sieg.

Er verwandelt seinen zweiten Satzball und übernimmt anschließend im Entscheidungssatz klar die Kontrolle, wodurch er seine Bilanz im Head-to-Head auf 5:1 ausbaut.

"Ich habe im ersten Satz nicht gut gespielt, er (Fritz, Anm.) dafür wirklich komfortabel. Ich bin daher froh, dass ich noch einen Weg zum Sieg gefunden habe", zog Alcaraz über das Match gegen Fritz Bilanz, und blickte auch schon voraus: "Gegen Musetti wird es für mich ein großes Match, da ich Nummer eins bleiben kann. Ich hoffe, dass mir die Nerven keinen Streich spielen. Es wird ein großer Tag für mich."