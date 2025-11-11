Musetti gewinnt Tennis-Krimi bei den ATP Finals

Lorenzo Musetti hält mit einem harterkämpften Sieg seine Aufstiegschancen bei den ATP Finals in Turin am Leben.

Der Italiener ringt am Dienstagabend den Australier Alex den Minaur nach 2:47 Stunden mit 7:5, 3:6, 7:5 in die Knie und fährt damit nach seiner Auftaktniederlage gegen Taylor Fritz den ersten Gruppensieg ein.

Musetti trifft in seinem letzten Gruppenspiel auf Carlos Alcaraz, der in seinem ersten Gruppenspiel gegen de Minaur gewann.

Auch der Australier hat noch eine kleine Aufstiegschance. Dafür benötigt er aber unbedingt einen Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Fritz.