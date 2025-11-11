Musetti, Lorenzo MUS
de Minaur, Alex DE
Endstand
2:1
7:5 , 3:6 , 7:5
NEWS

Musetti gewinnt Tennis-Krimi bei den ATP Finals

Der Italiener liefert sich gegen Alex de Minaur einen fast dreistündigen Kampf auf Biegen und Brechen.

Musetti gewinnt Tennis-Krimi bei den ATP Finals Foto: © GETTY
Lorenzo Musetti hält mit einem harterkämpften Sieg seine Aufstiegschancen bei den ATP Finals in Turin am Leben.

Der Italiener ringt am Dienstagabend den Australier Alex den Minaur nach 2:47 Stunden mit 7:5, 3:6, 7:5 in die Knie und fährt damit nach seiner Auftaktniederlage gegen Taylor Fritz den ersten Gruppensieg ein.

Musetti trifft in seinem letzten Gruppenspiel auf Carlos Alcaraz, der in seinem ersten Gruppenspiel gegen de Minaur gewann.

Auch der Australier hat noch eine kleine Aufstiegschance. Dafür benötigt er aber unbedingt einen Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Fritz.

