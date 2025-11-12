Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin wird vorerst eine Wettkampfpause einlegen. Grund dafür ist, dass sie und ihr Mann Karim Kamoun im April ihr erstes Kind erwarten.

"Der Court wird noch etwas länger warten müssen, denn bald... begrüßen wir unseren kleinsten Teamkollegen“, postet die Tennisspielerin auf Instagram.

Der Zeitpunkt des Comebacks von Jabeur ist vorerst offen. Zuletzt war die Tunesierin von Verletzungen geplagt.

Ihren größten Erfolg feierte sie 2022. Zu diesem Zeitpunkt lag sie auf Platz zwei der Weltrangliste und schaffte jeweils den Einzug in das Finale der US-Open und in Wimbledon.