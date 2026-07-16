Vienna Vikings vor richtungsweisender Partie in der AFLE

Für den ungeschlagenen Tabellenführer der AFLE, die Vienna Vikings, geht es am Samstag in Week 9 zu den Rhein Fire (5-1) nach Duisburg. Kickoff des Topspiels ist um 17:10 Uhr.

Es ist das Duell der beiden wohl stärksten Teams der Liga – und eines, das bereits Playoff-Charakter verspricht. Die Vikings reisen mit einer makellosen Bilanz nach Deutschland und möchten einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Spitzenplatz (Seed #1) und dem Heimrecht in den Playoffs setzen.

Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams in Wien konnten die Vikings mit 24:10 für sich entscheiden. Damals überzeugte die Mannschaft von Head Coach Chris Calaycay mit einer disziplinierten Leistung und setzte sich gegen Rhein Fire verdient durch. Das Spiel war bis zur Halbzeit recht ausgeglichen, ehe die starke Wiener Verteidigung in der zweiten Hälfte keinen Punkt der Gäste zuließ.

Richtungsweisende Partie

Nun wartet in Duisburg allerdings ein Rhein Fire-Team, das sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert hat und vor heimischem Publikum auf Revanche brennt.

Die Vienna Vikings setzen weiterhin auf ihre gewohnt ausgewogene Spielweise. Quarterback Ben Holmes dirigiert eine der effizientesten Offenses der AFLE und findet regelmäßig die richtigen Lösungen, während die Wiener Defense immer wieder in entscheidenden Momenten Akzente setzt.

Rhein Fire wird wohl versuchen, das explosive Offensivspiel der Wiener möglichst lange vom Feld zu halten und mit einer kontrollierten Partie selbst das Tempo zu bestimmen.

Für beide Teams geht es um weit mehr als nur einen Sieg. Mit Blick auf die zweite Saisonhälfte könnte dieses Duell bereits richtungsweisend für das Rennen um Platz eins und somit den Heimvorteil in den Playoffs sein.

Im TV und mit der Community

Fans, die das Spiel nicht vor Ort verfolgen können, dürfen sich auf eine umfangreiche TV-Übertragung sowie mehrere Streaming-Möglichkeiten freuen. Die Begegnung wird live auf Krone TV, Red Bull TV, Sport1 sowie über AFLE+ übertragen.

Auch in Wien gibt es die Möglichkeit, das Spitzenspiel gemeinsam mit der Fan-Community zu erleben. Im Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe findet eine offizielle Vienna Vikings Watch Party statt.