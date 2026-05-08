In der vorletzten Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Schwarz-Weiß Bregenz und den Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die kriselnden Vorarlberger halten bei nur 15 Punkten und Rang 15 und sind damit Vorletzter in der Liga. Zuletzt verloren die Schwarz-Weißen das Derby gegen Lustenau auswärts mit 0:2.

Die Favoritner liegen auf dem soliden siebenten Rang und halten bei 38 Punkten.

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