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2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - Young Violets

In der 29. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt Schwarz-Weiß die Young Violets. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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In der vorletzten Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Schwarz-Weiß Bregenz und den Young Violets (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die kriselnden Vorarlberger halten bei nur 15 Punkten und Rang 15 und sind damit Vorletzter in der Liga. Zuletzt verloren die Schwarz-Weißen das Derby gegen Lustenau auswärts mit 0:2.

Die Favoritner liegen auf dem soliden siebenten Rang und halten bei 38 Punkten.

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