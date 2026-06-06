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Wienerin Cavallar nach Giro-Königsetappe weiter Gesamt-Zwölfte

Der achte Abschnitt musste kurzfristig verkürzt werden. In Führung liegt weiterhin eine Niederländerin.

Wienerin Cavallar nach Giro-Königsetappe weiter Gesamt-Zwölfte Foto: © IMAGO / NurPhoto
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Die Wienerin Valentina Cavallar hat auf der verkürzten Königsetappe des Giro d'Italia ihren zwölften Gesamtrang behauptet.

Die 25-Jährige leistete am Samstag erneut wertvolle Helferdienste für ihre SD-Worx-Teamkollegin Anna van der Breggen, die das Führungstrikot erfolgreich verteidigte, und war mit 2:18 Min. Rückstand Etappenzehnte.

Den achten Abschnitt gewann Demi Vollering (FDJ), die vor dem Finale am Sonntag die erste Verfolgerin ihrer niederländischen Landsfrau ist.

Etappe kurzfristig verkürzt

Die achte Etappe wurde einen Kilometer vor dem Gipfel des Colle delle Finestre beendet. Die Jury entschied sich kurzfristig für die Verkürzung, da ein Schneebrett drohte, auf die Schotterstraße zu rutschen.

Ursprünglich war das Ziel nach der Abfahrt vom Finestre und einem weiteren Anstieg in Sestriere vorgesehen gewesen.

In Führung lag zu diesem Zeitpunkt eine vierköpfige Spitzengruppe mit Vollering und van der Breggen, die in der Gesamtwertung 50 Sekunden Vorsprung hat.

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