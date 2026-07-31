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Viermalige Vuelta-Sieger in Vorbereitung von Auto angefahren

Roglic kann daher nicht an der Clasica San Sebastian und der Burgos-Rundfahrt teilnehmen.

Viermalige Vuelta-Sieger in Vorbereitung von Auto angefahren Foto: © IMAGO / Sirotti
Textquelle: © APA
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Der viermalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic hat in der Vorbereitung auf die Spanien-Radrundfahrt einen Rückschlag erlitten.

Der Slowene gab am Freitag auf Instagram bekannt, vor einigen Tagen von einem Auto angefahren worden zu sein. Ein Foto zeigte einen großen Bluterguss an seinem Oberschenkel.

Aufgrund der Blessur könne er leider nicht an der Clasica San Sebastian und der Burgos-Rundfahrt teilnehmen, so Roglic. Die am 22. August beginnende Vuelta bleibe aber sein Ziel.

Konzentration auf Vuelta

"Nicht das beste Szenario, aber so ist das Leben. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Vuelta, arbeiten und hoffen, dass sich alles zum Guten wendet", schrieb Roglic.

Wird der Zeitfahr-Olympiasieger aus dem Red-Bull-Team rechtzeitig wieder fit, wäre er wohl ein Rivale von Felix Gall um die Vuelta-Podestplätze.

Tour-de-France-Dominator Tadej Pogacar könnte seine mögliche Teilnahme an der dreiwöchigen Rundfahrt dieser Tage bestätigen. Dem Weltmeister fehlt die Vuelta in seiner großen Trophäensammlung noch, sein Landsmann Roglic hat sie 2019, 2020, 2021 und 2024 gewonnen.

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