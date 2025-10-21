NEWS

U23-WM-Dritter Schrettl wechselt zum World-Tour-Team Astana

Der Österreicher erhält beim Kasachischen Radrennstall einen Dreijahresvertrag.

U23-WM-Dritter Schrettl wechselt zum World-Tour-Team Astana Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der U23-WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schrettl wechselt vom Team Tirol KTM zum kasachischen Astana-Radrennstall in die World Tour.

Der 22-Jährige erhielt bei der Mannschaft unter Führung des umstrittenen Ex-Profis Alexander Winokurow einen Dreijahresvertrag bis Ende 2028.

Diesen hat Schrettl laut eigenen Angaben bereits im Frühsommer unterschrieben, also lange vor seinem aufsehenerregenden dritten Rang im Straßenrennen der WM in Kigali Ende September.

Der Wechsel zu Astana bedeutet für Schrettl keine Veränderung im Trainerumfeld, denn sein persönlicher Coach Helmut Dollinger ist bei den Kasachen im Betreuerstab tätig.

Die Sportler des Jahres der letzten 31 Jahre

Thomas Stangassinger
Thomas Muster

Slideshow starten

33 Bilder

Mehr zum Thema

Champions League heute: FC Barcelona - Olympiakos Piräus

Champions League heute: FC Barcelona - Olympiakos Piräus

Champions League
Odermatt trifft wichtige Zukunftsentscheidung

Odermatt trifft wichtige Zukunftsentscheidung

Ski Alpin
1
Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

Diese Top-Trainer sind aktuell ohne Job

International
19
So steht es um die letzten vier AlpsHL-Teams aus Österreich

So steht es um die letzten vier AlpsHL-Teams aus Österreich

Eishockey
Sturm-Gegner Nottingham holt englischen Kult-Trainer

Sturm-Gegner Nottingham holt englischen Kult-Trainer

Premier League
Marco Odermatt: "Das werde ich nicht mehr 10 Jahre so machen"

Marco Odermatt: "Das werde ich nicht mehr 10 Jahre so machen"

Ski Alpin
Frauen-WM 2031 vermutlich in Nordamerika

Frauen-WM 2031 vermutlich in Nordamerika

Frauen-Fußball
Kommentare

Kommentare

Radsport Kasachstan Astana Straßen-Radweltmeisterschaft Rad-WM ÖRV UCI WorldTour