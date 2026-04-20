NEWS

Tour of the Alps: Italiener gewinnt zum Auftakt

Zwei Österreicher schicken sich bei der ersten Etappe lange an, für eine Überraschung zu sorgen.

Tour of the Alps: Italiener gewinnt zum Auftakt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Tommaso Dati vom Team Ukyo hat am Montag die erste Etappe der Tour of the Alps über 144 km mit Start und Ziel in Innsbruck gewonnen.

Der Italiener setzte sich nach 3:21:35 Stunden im Zielsprint vor dem britischen Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock (Pinarello) und dem Deutschen Florian Stork (Tudor) durch.

Bester Österreicher wurde Rainer Kepplinger vom Team Bahrain als zeitgleicher 44.

Dabei hatten zwei Österreicher zuvor lange Zeit in einem Spitzentrio das Rennen geprägt. Team Vorarlberg-Fahrer Emanuel Zangerle und Josef Dirnbauer aus dem Nationalteam waren gemeinsam mit dem Deutschen Tobias Nolde ausgerissen.

Austro-Duo überraschte

Das Trio hatte sich nach etwa acht Kilometern gebildet. Nolde fiel 28 km vor dem Ziel zurück, Dirnbauer fünf Kilometer später. Zangerle hielt sich bis 5,2 km vor dem Ende noch in Front, wurde dann aber auch eingeholt. Beide Österreicher fielen auf einen Platz jenseits der Top 80 zurück.

Dirnbauer erklärte später, dass ihm auf dem zweiten Anstieg Richtung Götzens etwas die Kräfte ausgingen. "Leider hab ich da ein bisserl den Anschluss verloren. Es war ein harter Tag, aber ich bin super-happy, dass es so ausgegangen ist", sagte er im ORF.

Es sei Ziel gewesen, das Nationalteam in der Spitzengruppe zu haben. "Aber heute war die Aufwärmübung, ab morgen geht es richtig los." Die zweite Etappe führt von Telfs über 147,5 km nach Martell in Südtirol.

Mehr zum Thema

Doppel-Olympiasieger Evenepoel gewinnt Amstel Gold Race

Doppel-Olympiasieger Evenepoel gewinnt Amstel Gold Race

Radsport
1
ÖEHV-Team: Zwei Personalien sorgen noch für Fragezeichen

ÖEHV-Team: Zwei Personalien sorgen noch für Fragezeichen

Eishockey
Ried blockt angeblich Rumänien-Anfrage ab

Ried blockt angeblich Rumänien-Anfrage ab

Bundesliga
3
Rekordträchtiger VCM soll 2027 noch weiter wachsen

Rekordträchtiger VCM soll 2027 noch weiter wachsen

Mehr Sport
"Nicht mit Gewalt" - Wolff mit Regel-Appell nach Formel-1-Treffen

"Nicht mit Gewalt" - Wolff mit Regel-Appell nach Formel-1-Treffen

Formel 1
Legende wird Rumänien-Teamchef - trainiert jetzt seinen Sohn

Legende wird Rumänien-Teamchef - trainiert jetzt seinen Sohn

FIFA WM
LASK vs. Sturm: Ein Pfiff mit Folgen?

LASK vs. Sturm: Ein Pfiff mit Folgen?

Bundesliga
2

Kommentare

Radsport Tour of the Alps Tirol