Teresa Stadlober gewinnt Lauf beim Wien-Marathon

In der Siegerliste des Wien-Marathons 2026 taucht ein prominenter Name aus dem Wintersport auf: Teresa Stadlober!

Die Langläuferin gewinnt mit ihren Kolleginnen und Kollegen des Polizeisports die Staffel überlegen. Als Teil des Teams Polizeisport 1 lässt sie gemeinsam mit einer Truppe echter Lauf-Kaliber die Konkurrenz im Mixed-Staffelbewerb alt aussehen.

Top-Vorstellung des Polizei-Quartetts

An ihrer Seite sorgen keine Geringeren als der amtierende Marathon-Staatsmeister Mario Bauernfeind sowie die beiden Triathlon-Asse Philip Pertl und Julia Hauser für ein Top-Tempo.

In der beeindruckenden Zeit von 02:22:21 läuft das Quartett souverän als Erste über die Ziellinie beim Rathaus und gewinnt die Mixed-Wertung überlegen. Das Quartett erzielt zudem die schnellste Zeit aller Staffel-Teams - lässt auch alle Männer-Teams hinter sich.

Stadlober: "Irgendwann möchte ich einen Marathon laufen"

Für Stadlober ist der Ausflug auf den Wiener Asphalt ein besonderes Erlebnis.

"Ich bin gefragt worden, ob ich mitlaufen will. Ich hatte die Ehre, mit Mario in eine Staffel zu kommen. Da habe ich gleich zugesagt“, erzählt sie im ORF-Interview. Die Salzburgerin läuft als dritte Starterin: "Die kürzeste Distanz. Aber es war keine andere Strecke mehr frei..."

Obwohl sie sich eigentlich gerade in der Offseason befindet, genießt sie den Lauf in vollen Zügen: „Es war heute richtig cool. Mir macht das Laufen irrsinnig Spaß. Irgendwann möchte ich auch mal Halbmarathon oder Marathon laufen.“

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Staatsmeister legt als Startläufer den Grundstein

Auch Teamkollege Mario Bauernfeind zeigt sich begeistert von der Aktion. "Ich bin aus Wien, ich versuche jedes Jahr hier am Start zu stehen“, betont der Staatsmeister.

Für ihn ist der Bewerb ein optimales Training: "Als ich gehört habe, dass es eine Spitzensport-Staffel gibt, habe ich ohne Zögern zugesagt. Es war für mich auch ein gutes Training. Und wenn das Wetter gut ist, dann sind in Wien einfach alle dabei.“