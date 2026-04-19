Teresa Stadlober gewinnt Lauf beim Wien-Marathon

Wien-Marathon 2026 - die besten Bilder des Lauf-Fests
Ergebnisse: Die Top-10 der Staffelbewerbe
Mixed-Staffel
Polizeisport 1 - 02:22:21
Mario Bauernfeind, Philip Pertl, Teresa Stadlober, Julia Hauser
St. Anna Kinderkrebsforschung - 02:27:18
Sebastian Aschenbrenner, Anita Zankl, Simon Schmidmayr, Tobias Habenicht
Ninja Squad - 02:38:36
Balàzs Marx, Marcus Artner, Victoria Hochmayer, Roland Fencl
On Ambassadors - 02:53:02
Lucas Laschober, Jasmin Wieser, Lorena Eloy, Baptiste Achard
Too fast to name - 02:53:10
Guillermo Alamán Requena, Daniel Binder, Kristian Ristic, Lisa Grünberg
Alois Steinkellners Mannschaft - 02:55:13
Alois Steinkellner, Maxim Schermann, Sandra Kusolitsch, Anton Waser
Sportunion Pfaffstätten - 02:58:45
Robert Simon, Annika Binder, Sarah Binder, Bernhard Binder
ECA Spark - 03:02:26
Linus Malms, Riccardo Savigliano, Romina Sol Mattassini, Ambroise Centelles
Die hinigen Maschinen - 03:02:30
Philip Hackstock, Christina Ortner-Bauer, Raphaela Hein, Gabriel Hein
GSVollgas 5 - 03:02:42
Matej Nekoranec, Andreas Traugott, Daniel Mathe, Maximilian Waldstein
Frauen-Staffel
Vienna Running Collective Race Team - 02:46:30
Ulrike Koestinger, Esther Hummel, Dorota Mariola Wojciga, Katharina Kiesenhofer
Philipp Bevandas Mannschaft - 03:25:32
Sabrina Kuhrn, Martina Jauker, Melanie Brunhofer, Magdalena Dall
the running teletubbies - 03:27:02
Alexandra Schöndorfer, Yasmin Hönig, Agnes Schütz, Christine Manghi
Team VAPIANO - Social 2 - 03:27:37
Nicole Pfannenstill, Daniela Maier, Nadine Bauch, Petra Obermeier
VCM 2026 Relay Ladies - 03:28:28
Jennie Steyaert, Judit Déri, Alexandra Peng, Lauren Alteio
Susanne Holzheus Mannschaft - 03:34:04
Viktoria Holzheu, Alexandra Schweiger, Susanne Holzheu, Sarah Schauppenlehner
SANOCYN FORTE TEAM - 03:35:23
Margareta Liebl, Theresa Reiter, Magdalena Liebl, Judith Leisch
Fast & Fabulous - 03:36:10
Julia Cercel, Ioana Bancos, Iulia Busecan, Alexia Hecico
Die flotten Hotten - 03:39:43
Valerie Burger, Sophia Gleichentheil, Jannika Reda, Franziska Hörmayer
Amiga Mannschaft - 03:40:25
Lisa Herndlhofer, Agnes Reimitz, Julia Herndlhofer, Sophie Knöttner
Männer-Staffel
Stew Crew - 02:25:06
Lars Demuth, Matti Waldner, Jan Waldner, Alexander Roncevic
QuadroSpeed ProTeam Vienna - 02:30:38
Maximilian Pfeifer, Christopher Großsteiner, Christopher Stroh, Bálint Marx
Pummelbande - 02:34:30
Janne Walcher, Niklas Walcher, Leopold Schwarzer, David Fuchs
EY Run the Future - 02:36:02
Daniel Mehring, Emanuel Faltl, Emanuel Faltl, Lukas Birklbauer
USI / Montanuniversität Leoben - 02:37:04
Samuel Pfusterer, Lukas Kölbl, Konrad Geyr, Gustav Greiner
Bernhard Kleinleins Mannschaft - 02:42:13
Peter Buchegger, Christoph Pernsteiner, Bernhard Kleinlein, Andreas Tusch
WB-Powerstaffel - 02:44:50
Edwin Zillner, Stefan Fröschl, Josef Ulzer, Florian Wadl
Malo Lebat's Team - 02:46:19
David Camille, Ludovic Pourageaux, Silem Yohan, Malo Lebat
Proof by Exhaustion - 02:49:39
Leopold Karl, Moritz Schöbi, Christoph Spiess, Leopold Micheler
Bräutigam auf der Flucht - 02:52:55
Dominik Nemirovskij, Simon Wieland, Jan-André Pieper, Philip Wieland
Du suchst nach den offiziellen Zeiten der Top-Stars, deiner eigenen Nettozeit oder willst wissen, wie deine Freunde abgeschnitten haben?