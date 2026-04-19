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Teresa Stadlober gewinnt Lauf beim Wien-Marathon

Teresa Stadlober gewinnt beim Wien-Marathon! Was es mit dem Start des Langlauf-Stars im Staffel-Bewerb auf sich hat. Und alle Ergebnisse der Staffelbewerbe:

Teresa Stadlober gewinnt Lauf beim Wien-Marathon Foto: © Philipp Bachtik - LAOLA1
Textquelle: © LAOLA1
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In der Siegerliste des Wien-Marathons 2026 taucht ein prominenter Name aus dem Wintersport auf: Teresa Stadlober!

Die Langläuferin gewinnt mit ihren Kolleginnen und Kollegen des Polizeisports die Staffel überlegen. Als Teil des Teams Polizeisport 1 lässt sie gemeinsam mit einer Truppe echter Lauf-Kaliber die Konkurrenz im Mixed-Staffelbewerb alt aussehen.

Top-Vorstellung des Polizei-Quartetts

An ihrer Seite sorgen keine Geringeren als der amtierende Marathon-Staatsmeister Mario Bauernfeind sowie die beiden Triathlon-Asse Philip Pertl und Julia Hauser für ein Top-Tempo.

In der beeindruckenden Zeit von 02:22:21 läuft das Quartett souverän als Erste über die Ziellinie beim Rathaus und gewinnt die Mixed-Wertung überlegen. Das Quartett erzielt zudem die schnellste Zeit aller Staffel-Teams - lässt auch alle Männer-Teams hinter sich.

Stadlober: "Irgendwann möchte ich einen Marathon laufen"

Für Stadlober ist der Ausflug auf den Wiener Asphalt ein besonderes Erlebnis.

"Ich bin gefragt worden, ob ich mitlaufen will. Ich hatte die Ehre, mit Mario in eine Staffel zu kommen. Da habe ich gleich zugesagt“, erzählt sie im ORF-Interview. Die Salzburgerin läuft als dritte Starterin: "Die kürzeste Distanz. Aber es war keine andere Strecke mehr frei..."

Obwohl sie sich eigentlich gerade in der Offseason befindet, genießt sie den Lauf in vollen Zügen: „Es war heute richtig cool. Mir macht das Laufen irrsinnig Spaß. Irgendwann möchte ich auch mal Halbmarathon oder Marathon laufen.“

Alle Ergebnisse des Wien-Marathons 2026>>>

Staatsmeister legt als Startläufer den Grundstein

Auch Teamkollege Mario Bauernfeind zeigt sich begeistert von der Aktion. "Ich bin aus Wien, ich versuche jedes Jahr hier am Start zu stehen“, betont der Staatsmeister.

Für ihn ist der Bewerb ein optimales Training: "Als ich gehört habe, dass es eine Spitzensport-Staffel gibt, habe ich ohne Zögern zugesagt. Es war für mich auch ein gutes Training. Und wenn das Wetter gut ist, dann sind in Wien einfach alle dabei.“

Wien-Marathon 2026 - die besten Bilder des Lauf-Fests

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Ergebnisse: Die Top-10 der Staffelbewerbe

Mixed-Staffel

  1. Polizeisport 1 - 02:22:21
    Mario Bauernfeind, Philip Pertl, Teresa Stadlober, Julia Hauser

  2. St. Anna Kinderkrebsforschung - 02:27:18
    Sebastian Aschenbrenner, Anita Zankl, Simon Schmidmayr, Tobias Habenicht

  3. Ninja Squad - 02:38:36
    Balàzs Marx, Marcus Artner, Victoria Hochmayer, Roland Fencl

  4. On Ambassadors - 02:53:02
    Lucas Laschober, Jasmin Wieser, Lorena Eloy, Baptiste Achard

  5. Too fast to name - 02:53:10
    Guillermo Alamán Requena, Daniel Binder, Kristian Ristic, Lisa Grünberg

  6. Alois Steinkellners Mannschaft - 02:55:13
    Alois Steinkellner, Maxim Schermann, Sandra Kusolitsch, Anton Waser

  7. Sportunion Pfaffstätten - 02:58:45
    Robert Simon, Annika Binder, Sarah Binder, Bernhard Binder

  8. ECA Spark - 03:02:26
    Linus Malms, Riccardo Savigliano, Romina Sol Mattassini, Ambroise Centelles

  9. Die hinigen Maschinen - 03:02:30
    Philip Hackstock, Christina Ortner-Bauer, Raphaela Hein, Gabriel Hein

  10. GSVollgas 5 - 03:02:42
    Matej Nekoranec, Andreas Traugott, Daniel Mathe, Maximilian Waldstein

Frauen-Staffel

  1. Vienna Running Collective Race Team - 02:46:30
    Ulrike Koestinger, Esther Hummel, Dorota Mariola Wojciga, Katharina Kiesenhofer

  2. Philipp Bevandas Mannschaft - 03:25:32
    Sabrina Kuhrn, Martina Jauker, Melanie Brunhofer, Magdalena Dall

  3. the running teletubbies - 03:27:02
    Alexandra Schöndorfer, Yasmin Hönig, Agnes Schütz, Christine Manghi

  4. Team VAPIANO - Social 2 - 03:27:37
    Nicole Pfannenstill, Daniela Maier, Nadine Bauch, Petra Obermeier

  5. VCM 2026 Relay Ladies - 03:28:28
    Jennie Steyaert, Judit Déri, Alexandra Peng, Lauren Alteio

  6. Susanne Holzheus Mannschaft - 03:34:04
    Viktoria Holzheu, Alexandra Schweiger, Susanne Holzheu, Sarah Schauppenlehner

  7. SANOCYN FORTE TEAM - 03:35:23
    Margareta Liebl, Theresa Reiter, Magdalena Liebl, Judith Leisch

  8. Fast & Fabulous - 03:36:10
    Julia Cercel, Ioana Bancos, Iulia Busecan, Alexia Hecico

  9. Die flotten Hotten - 03:39:43
    Valerie Burger, Sophia Gleichentheil, Jannika Reda, Franziska Hörmayer

  10. Amiga Mannschaft - 03:40:25
    Lisa Herndlhofer, Agnes Reimitz, Julia Herndlhofer, Sophie Knöttner

Männer-Staffel

  1. Stew Crew - 02:25:06
    Lars Demuth, Matti Waldner, Jan Waldner, Alexander Roncevic

  2. QuadroSpeed ProTeam Vienna - 02:30:38
    Maximilian Pfeifer, Christopher Großsteiner, Christopher Stroh, Bálint Marx

  3. Pummelbande - 02:34:30
    Janne Walcher, Niklas Walcher, Leopold Schwarzer, David Fuchs

  4. EY Run the Future - 02:36:02
    Daniel Mehring, Emanuel Faltl, Emanuel Faltl, Lukas Birklbauer

  5. USI / Montanuniversität Leoben - 02:37:04
    Samuel Pfusterer, Lukas Kölbl, Konrad Geyr, Gustav Greiner

  6. Bernhard Kleinleins Mannschaft - 02:42:13
    Peter Buchegger, Christoph Pernsteiner, Bernhard Kleinlein, Andreas Tusch

  7. WB-Powerstaffel - 02:44:50
    Edwin Zillner, Stefan Fröschl, Josef Ulzer, Florian Wadl

  8. Malo Lebat's Team - 02:46:19
    David Camille, Ludovic Pourageaux, Silem Yohan, Malo Lebat

  9. Proof by Exhaustion - 02:49:39
    Leopold Karl, Moritz Schöbi, Christoph Spiess, Leopold Micheler

  10. Bräutigam auf der Flucht - 02:52:55
    Dominik Nemirovskij, Simon Wieland, Jan-André Pieper, Philip Wieland

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