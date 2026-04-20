Legende wird Rumänien-Teamchef - trainiert jetzt seinen Sohn

Fußballlegende Gheorghe Hagi (61) wird neuer Teamchef Rumäniens. Er ersetzt dort die verstorbene Trainerlegende Mircea Lucescu.

Hagi war zuletzt zwischen 2021 und 2025 Cheftrainer beim rumänischen Erstligisten FCV Farul, davor trainierte er unter anderem Galatasaray (zwei Mal) und Steaua Bukarest.

2001 war er bereits für vier Spiele Teamchef seines Heimatlandes.

Trainiert wieder seinen Sohn

Zur Fußballlegende wurde Hagi in seiner Spielerlaufbahn. Als Aktiver lief er unter anderem für Real Madrid und Barcelona auf.

Mit 124 Länderspielen verbucht der Ex-Mittelfeldspieler die zweitmeisten Einsätze für sein Heimatland hinter Dorinel Munteanu (134).

Zu einer spannenden Konstellation kommt es auch mit seinem Sohn Ianis. Der 27-Jährige ist aktueller Nationalspieler, lief bereits 53 Mal für sein Heimatland auf.

Die beiden arbeiteten bereits beim FC Viitorul zusammen.

Davor wurde Ianis Hagi unter anderem von der Academia Hagi ausgebildet, die früher eng mit dem FC Viitorul zusammenarbeitete.