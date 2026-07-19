Schock! Größter Pogacar-Konkurrent stürzt aus der Tour de France

Die Tour de France erlebt am Sonntag einen großen Schockmoment.

Jonas Vingegaard kommt auf der 15. Etappe rund 20 Kilometer vor dem Ziel bei einem Kreisverkehr schwer zu Sturz. Unter anderem sind auch Felix Großschartner und Isaac Del Toro darin verwickelt.

Während die UAE-Teamkollegen des Gesamtführenden Tadej Pogacar ihre Fahrt fortsetzen können, endet die Tour für den dänischen Superstar an diesem Punkt.

Der Sieger der diesjährigen Giro d'Italia hält sich die rechte Schulter, umgehend ist medizinisches Personal an seiner Seite. Der betroffene Arm wird in eine Schlinge gelegt, Vingegaard im Anschluss zu einem Fahrzeug gebracht.

In der Gesamtwertung lag der 29-Jährige mit 4:30 Minuten Rückstand auf Pogacar an zweiter Stelle, 2022 und 2023 gewann Vingegaard die Tour de France. Heuer trat er zum zehnten Mal bei der Frankreich-Rundfahrt an.