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Kein Erfolgserlebnis für Straka bei British Open

Der 33-Jährige fällt an den letzten beiden Tagen weit zurück und beendet das Turnier knapp in den Top 70.

Kein Erfolgserlebnis für Straka bei British Open Foto: © GEPA
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Österreichs Golf-Aushängeschild Sepp Straka hat die British Open ohne Erfolgserlebnis im abgeschlagenen Feld beendet!

Der 33-Jährige spielte am Sonntag zum Abschluss auf dem Dünenkurs im Royal Birkdale Club von Southport eine 72er-Runde (2 über Par) und lag im Zwischenranking mit insgesamt 284 Schlägen (4 über Par) knapp in den Top 70. Tags zuvor war Straka, der 2023 bei den Open Zweiter geworden war, mit einer 74 um fast 40 Positionen auf Rang 64 abgerutscht.

Straka unterliefen in der Schlussrunde sechs Bogeys bei vier Birdies. In Führung nach drei Runden liegt der US-Amerikaner Sam Burns (10 unter Par), der am Sonntagnachmittag nördlich von Liverpool seinen ersten Major-Triumph anpeilt.

Der Sieger des letzten Majors des Jahres erhält die berühmteste Weinkaraffe im Golfsport, die "Claret Jug", sowie 3,2 Millionen Dollar (2,81 Mio. Euro) Preisgeld.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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