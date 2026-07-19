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Nächtliche Doping-Kontrollen bei Pogacar und Vingegaard

Die beiden Tour-de-France-Stars mussten nach der Bergetappe mitten in der Nacht zur Dopingkontrolle.

Nächtliche Doping-Kontrollen bei Pogacar und Vingegaard Foto: © IMAGO / Belga
Textquelle: © APA
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Nach der harten Bergetappe bei der Tour de France sind die Radsport-Stars Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard aus dem Schlaf gerissen worden. Die beiden Tour-Gewinner mussten nach eigenen Angaben nachts eine Dopingprobe abgeben.

"Ich habe vier Stunden Schlaf bekommen", sagte der Slowene Pogacar bei Eurosport vor der 15. Etappe. Er sei um fünf Uhr morgens kontrolliert worden. "Ich gehe immer spät schlafen, aber es war trotzdem ein großer Schock", berichtete der 27-Jährige.

"Ich hatte einen schönen langen Morgen, ich habe nicht mehr geschlafen. Ich habe gechillt und alte Eminem-Hits gehört. Und habe Kaffee getrunken", sagte er. "Es war definitiv nicht schön, mitten aus meinen süßen Träumen herausgerissen zu werden", sagte der Star mit einem Schmunzeln.

Pogacar wird als Träger des Gelben Trikots für den Gesamtführenden schon jeden Tag rund um die Etappe getestet. "Mir tut es auch leid für die Leute, die uns kontrollieren müssen, weil ich mir vorstellen kann, dass einige Fahrer aufgebracht und wütend werden. Aber es ist nicht deren Schuld", stellte er klar. Die Leute würden nur ihren Job erledigen.

Vingegaard: "Große Überraschung"

Auch sein Dauerrivale Jonas Vingegaard war betroffen. Die International Testing Agency (ITA) habe dem Dänen "nicht erlaubt, viel zu schlafen". "Ich habe gut geschlafen, aber dann hat jemand um zwei Uhr nachts an meiner Tür geklingelt. Das war eine große Überraschung für mich", sagte er ebenfalls am Mikrofon von Eurosport.

Im Gegensatz zu Pogacar reagierte Vingegaard etwas zerknirscht. "Es ist gut, dass sie testen, aber wenn es die Leistung beeinflusst und deinen Schlaf, dann denke ich nicht, dass es so gut ist. Hoffentlich bin ich am Ende nicht der Einzige, denn am Ende sollte es für jeden gleich sein. Es ist nicht so schön um zwei Uhr", sagte er. Es habe 40 Minuten gedauert, ehe er wieder im Bett war.

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