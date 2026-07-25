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Reaktion auf Waldbrände! 21. Tour-Etappe muss verkürzt werden

Es ist nicht die erste Etappe, die verändert werden muss.

Reaktion auf Waldbrände! 21. Tour-Etappe muss verkürzt werden Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © LAOLA1
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Die schweren Waldbrände in Frankreich nehmen auch Einfluss auf die Tour de France!

Die letzte Etappe am Sonntag kann nicht über die übliche Länge stattfinden, sondern muss um 44 Kilometer verkürzt werden. Sie geht damit über 89 Kilometer, statt über 133.

Einige Sicherheitskräfte des Schlussstücks sollen bei der Bekämpfung der Waldbrände helfen.

Start wird verlegt

Auch der Start der 21. Etappe wird verlegt. Dieser findet nicht in Thoiry statt, sondern an der Ziellinie in Paris.

Bevor am Montmartre gefahren wird, werden zwei zusätzliche Runden auf den Champs-Élysées bestritten.

Es ist nicht die erste Etappe, die von den Waldbränden beeinflusst wird. Auch die dritte wurde verändert.

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