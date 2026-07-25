Zweiter DTM-Saisonsieg! Preining gewinnt in Oschersleben

Ex-Champion Thomas Preining holt seinen zweiten Saisonsieg im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).

Der Oberösterreicher setzt sich am Samstag in Oschersleben in seinem Manthey-Porsche aus der Pole Position vor den beiden Deutschen Luca Engstler und Maro Engel durch.

Auer verpasst Podium knapp

Der Tiroler Lucas Auer fährt im Mercedes auf Rang vier und ist in der Meisterschaft sechs Punkte hinter seinem nun führenden Markenkollegen Engel Zweiter.

Preining, der bereits zum Saisonauftakt Ende April in Spielberg triumphiert hat, liegt mit 27 Punkten Rückstand in der Gesamtwertung auf Rang vier.

Am Sonntag folgt in Oschersleben ein weiterer Lauf. Drei Stationen mit je zwei Rennen sind danach noch ausständig.