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Pogacar geschlagen! Evenepoel setzt sich im Zielsprint durch

Der belgische Olympiasieger lässt den slowenischen Ausnahmesportler auf den finalen Metern der Bergankunft am Plateau de Solaison stehen.

Pogacar geschlagen! Evenepoel setzt sich im Zielsprint durch Foto: © IMAGO / Photo News
Textquelle: © LAOLA1
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Remco Evenepoel gewinnt seine erste Etappe im Rahmen der Tour de France, die kein Zeitfahren ist.

Der belgische Olympiasieger lässt Tadej Pogacar am 15. Teilstück von Champagnole mit Bergankunft am Plateau de Solaison im Zielsprint hinter sich.

Nach der Aufgabe von Jonas Vingegaard infolge eines schweren Sturzes ist der 26-Jährige mit exakt fünf Minuten Rückstand der neue Gesamt-Zweite.

Hinter Evenepoel und Pogacar kommt mit Isaac Del Toro der UAE-Teamkollege des Slowenen ins Ziel. Der mexikanische Gewinner der zweiten Etappe war zuvor noch in den Vingegaard-Sturz verwickelt, er ist der neue Dritte der Gesamtwertung.

Am Montag ruhen die Rad-Stars, die Tour de France geht am Dienstag mit einem Zeitfahren von Evian-les-Bains nach Thonon-les-Bains weiter. Dort geht Evenepoel wohl als großer Favorit auf den Etappensieg auf die Jagd gegen die Zeit.

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