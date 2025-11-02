Olympia: Ältester zuletzt noch lebender Goldmedaillengewinner tot

Der Franzose Charles Coste ist mit 101 Jahren als ältester zuletzt noch lebender Olympiasieger aus dem Leben geschieden.

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari gab am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) bekannt, dass der Ex-Radsportler am vergangenen Donnerstag verstorben sei.

Coste hatte 1948 bei den Spielen in London Gold in der Mannschaftsverfolgung geholt. Bei der Olympia-Eröffnungsfeier 2024 in Paris trug er im Rollstuhl sitzend das olympische Feuer.