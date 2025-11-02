NEWS

Olympia: Ältester zuletzt noch lebender Goldmedaillengewinner tot

Der französische Ex-Radsportler Coste wurde 101 Jahre alt.

Olympia: Ältester zuletzt noch lebender Goldmedaillengewinner tot Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Franzose Charles Coste ist mit 101 Jahren als ältester zuletzt noch lebender Olympiasieger aus dem Leben geschieden.

Frankreichs Sportministerin Marina Ferrari gab am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) bekannt, dass der Ex-Radsportler am vergangenen Donnerstag verstorben sei.

Coste hatte 1948 bei den Spielen in London Gold in der Mannschaftsverfolgung geholt. Bei der Olympia-Eröffnungsfeier 2024 in Paris trug er im Rollstuhl sitzend das olympische Feuer.

Die Sportler des Jahres der letzten 31 Jahre

Thomas Stangassinger
Thomas Muster

Slideshow starten

33 Bilder

Mehr zum Thema

Ligue 1: Baidoo mit zweitem Saisontor bei Sieg von Lens

Ligue 1: Baidoo mit zweitem Saisontor bei Sieg von Lens

International
5
Superliga-Leader Oberwart hat Panthers gut im Griff

Superliga-Leader Oberwart hat Panthers gut im Griff

Basketball
Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Sabalenka zum Auftakt der Finals souverän

Tennis - WTA
Barça bezwingt Affengruber und Elche

Barça bezwingt Affengruber und Elche

La Liga
Graz99ers belohnen sich mit einem Penalty-Sieg in Bozen

Graz99ers belohnen sich mit einem Penalty-Sieg in Bozen

ICE Hockey League
Auswärtssieg! Der VSV entführt drei Zähler aus Wien

Auswärtssieg! Der VSV entführt drei Zähler aus Wien

ICE Hockey League
2
Wacker Innsbruck krönt sich zum Herbstmeister der RL West

Wacker Innsbruck krönt sich zum Herbstmeister der RL West

Regionalligen
1
Kommentare

Kommentare

Radsport Kasachstan Astana Straßen-Radweltmeisterschaft Rad-WM ÖRV UCI WorldTour