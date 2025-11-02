RC Lens RC Lens RCL FC Lorient FC Lorient LOR
Endstand
3:0
1:0 , 2:0
NEWS

Ligue 1: Baidoo mit zweitem Saisontor bei Sieg von Lens

Der Ex-Salzburger trifft zwei Wochen nach seinem Premierentreffer schon wieder und hievt sein Team auf Platz drei.

Ligue 1: Baidoo mit zweitem Saisontor bei Sieg von Lens Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Zwei Wochen nach seinem Premierentreffer in der Ligue 1 hat ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo sein zweites Saisontor in der französischen Fußball-Meisterschaft erzielt.

Der 21-jährige Innenverteidiger sorgte am Sonntag beim 3:0-Heimsieg von RC Lens gegen FC Lorient in der 89. Minute für den Endstand.

Lens verbesserte sich in der Tabelle auf Rang drei, zwei Punkte hinter Paris St-Germain und punktegleich mit Olympique Marseille.

