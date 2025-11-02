NEWS

Superliga-Leader Oberwart hat Panthers gut im Griff

Auch Graz, Kapfenberg und Gmunden dürfen über Siege jubeln.

Superliga-Leader Oberwart hat Panthers gut im Griff Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die Oberwart Gunners haben ihre Führungsposition in der Basketball-Superliga der Männer mit einem 96:82-Heimsieg gegen die weiter sieglosen Panthers aus Fürstenfeld gefestigt.

Die Burgenländer liegen - bei allerdings einem Spiel mehr als Verfolger Klosterneuburg - zwei Punkte voran.

Steirische Siege in der achten Runde gab es beim 106:63 von UBSC Graz in Eisenstadt sowie in Kapfenberg bei einem 96:65 der Bulls gegen BC Vienna. Gmunden blieb in St. Pölten mit 97:82 siegreich.

