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Schweizer gewinnt 13. Tour-Etappe - Brite macht massiv Zeit gut

Mauro Schmid setzt sich auf dem längsten Teilstück der diesjährigen Tour de France im Sprint durch. Tom Pidcock stößt unter die Top 5 vor.

Schweizer gewinnt 13. Tour-Etappe - Brite macht massiv Zeit gut Foto: © IMAGO / Photo News
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Der Schweizer Mauro Schmid hat die längste Etappe der diesjährigen Tour de France gewonnen.

Der 26-Jährige setzte sich nach 205,8 Kilometern auf dem 13. Teilstück von Dole nach Belfort im Sprint vor Harold Tejada aus Kolumbien durch.

Der Brite Tom Pidcock wurde Dritter und liegt als nun Gesamtvierter 4:15 Minuten hinter Leader Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard fehlen als Zweitem 3:36 Minuten auf Pogacar, Remco Evenepoel als Drittem etwas mehr als vier Minuten.

Großschartner fällt zurück

Felix Großschartner fiel als Etappen-135. in der Gesamtwertung an die 42. Stelle zurück. Sein österreichischer Landsmann Marco Haller wurde Etappen-125. und ist Gesamt-159.

Am Wochenende stehen zwei harte Gebirgsherausforderungen an. Los geht es mit der 14. Etappe in den Vogesen. Auf dem Teilstück mit 3.800 Höhenmetern warten am Samstag gleich drei Berge der ersten und einer der zweiten Kategorie.

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