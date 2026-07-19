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Nach schwerem Sturz: Team gibt Vingegaard-Diagnose bekannt

Der 29-Jährige kam bei der Tour de France schwer zu Sturz, diese ist nun für ihn gelaufen.

Nach schwerem Sturz: Team gibt Vingegaard-Diagnose bekannt Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS
Textquelle: © LAOLA1
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Schock für Jonas Vingegaard!

Nach seinem schweren Sturz>>> auf der 15. Etappe der Tour de France gibt es nun eine Diagnose.

Wie sein Team Visma-Lease a Bike mitteilt, hat sich der 29-Jährige einen Schlüsselbeinbruch und mehrere Schürfwunden zugezogen. Er muss in den nächsten Tagen operiert werden.

Passiert ist der Unfall rund 20 Kilometer vor dem Ziel bei einem Kreisverkehr. Der bisherige Gesamtzweite musste daraufhin aufgeben.

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