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31 Jahre alter Formel-1-Rekord in Silverstone gebrochen

Das Rennen an der Urstätte der "Königsklasse" wurde zum Publikumsmagneten.

31 Jahre alter Formel-1-Rekord in Silverstone gebrochen Foto: © IMAGO / PsnewZ
Textquelle: © LAOLA1
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564.000 Fans pilgerten über das vergangene Wochenende verteilt in Silverstone zur Formel 1, die den Grand Prix von Großbritannien austrug. Eine noch nie erreichte Marke in der Geschichte der "Königsklasse".

Der alte Rekord wurde vom Saisonfinale 1995 gehalten. Damals hieß Adelaide insgesamt 520.000 Zuschauer zum Grand Prix von Australien willkommen.

Zum Vergleich: Eine Woche vor Silverstone begrüßte Spielberg 320.000 Besucher.

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