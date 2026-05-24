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Stigger holt Weltcupsieg im Cross Country von Nove Mesto

Für sie ist es der erste Weltcupsieg in Europa. Als Nächstes steht für die Österreicherin ein Heimweltcup in Saalfelden-Leogang an.

Stigger holt Weltcupsieg im Cross Country von Nove Mesto Foto: © IMAGO / CTK Photo
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Die Tirolerin Laura Stigger hat sich den Sieg im olympischen Cross-Country-Rennen beim Mountainbike-Weltcup in Nove Mesto (Tschechien) geholt.

Die 25-Jährige setzte sich klar vor der Schwedin Jenny Rissveds und der Schweizerin Sina Frei durch. Im Short Track am Samstag war Stigger Zweite geworden.

"Ich bin einfach mein Tempo gegangen, habe meinem Gefühl vertraut. Es fühlt sich so gut an, der erste Weltcupsieg in Europa für mich, das klingt verrückt", sagte Stigger, die erklärte, dass sie auf den letzten Metern vor der unglaublichen Kulisse Gänsehaut bekommen hatte. "Ich hatte so viel Spaß, ich liebe diesen Kurs."

Mona Mitterwallner kam am Sonntag auf Platz 31. Beide sind als Nächstes auf Weltcupebene von 12. bis 14. Juni in Saalfelden-Leogang zu sehen.

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