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Höll feiert überlegenen Weltcup-Heimsieg

Es ist ihr dritter Sieg im dritten Saisonrennen. Bei den Juniorinnen feiert ebenfalls eine Österreicherin einen Triumph.

Höll feiert überlegenen Weltcup-Heimsieg Foto: © IMAGO / Sebastian Sternemann
Textquelle: © APA
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Lokalmatadorin Valentina Höll hat beim Mountainbike-Weltcup in Leogang im Downhill einmal mehr ihre Klasse bewiesen.

Die Serien-Weltmeisterin triumphiert am Samstag überlegen vor der Französin Marine Cabirou (+3,835 Sek.) und Anna Newkirk (+4,416) aus den USA.

Die Saalbacherin gewinnt damit mit neuem Commencal-Material auch das dritte Rennen der Saison. Auf ihrer Heimstrecke ist es nach Platz drei im Vorjahr der vierte Erfolg für die 24-jährige Weltcuptitelverteidigerin.

Höll baut Führung im Gesamtweltcup aus

"Ich bin so glücklich. Das hat mich sehr viel Energie gekostet, ich war wirklich nervös. Im Vorjahr war ich hier Dritte, heute wollte ich es den vielen Fans und meiner Familie an der Strecke aber voll zurückgeben. Dass es funktioniert hat, ist einfach genial", sagt Höll nach dem Sieg auf der nach den Regenfällen vom Freitag teilweise schlammigen Speedster-Strecke.

Drei Siege in Serie hatte die viermalige Gesamtweltcupgewinnerin bisher noch nie geschafft.

Durch den Erfolg baut die Titelverteidigerin ihre Führung in der Weltcupgesamtwertung weiter aus, sie liegt vor dem nächsten Bewerb kommendes Wochenende in Lenzerheide bereits 271 Punkte vor Myriam Nicole (FRA).

Österreichischer Sieg im Juniorinnen-Rennen

Bei den Männern landet der 2023 in Leogang siegreiche Steirer Andreas Kolb an der 15. Stelle. Den Sieg sichert sich der Kanadier Finn Iles, der 5,213 Sekunden schneller als Kolb ist.

Im Juniorinnen-Rennen gibt es durch Lina Frener ebenfalls einen österreichischen Sieg.

Am Sonntag stehen noch die Cross-Country-Rennen mit Podestplatzkandidatin Laura Stigger, Mona Mitterwallner und Max Foidl auf dem Programm.

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