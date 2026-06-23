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Konrad tritt mit starkem Team bei Tour of Austria an

Unter anderem ein ehemaliger Giro-Gesamtsieger ist dabei.

Konrad tritt mit starkem Team bei Tour of Austria an Foto: © IMAGO / IPA Sport
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Patrick Konrad wird mit einem stark besetzten Lidl-Team zur in zwei Wochen beginnenden Tour of Austria kommen.

Im Aufgebot seines Rennstalls stehen unter anderem der ehemalige Giro-Gesamtsieger Tao Geoghegan Hart, Bauke Mollema und Andrea Bagioli.

Im Vorjahr gelang dem früheren Tour-de-France-Etappengewinner Konrad bei der Österreich-Radrundfahrt nur auf der Schlussetappe an fünfter Stelle ein Spitzenplatz. Sein bestes Ergebnis im Gesamtklassement war 2014 ein vierter Rang.

Konrad musste bei Tour de Suisse aufgeben

"Diese Mannschaft ist unglaublich stark. Und natürlich zähle ich Patrick Konrad zu den großen rot-weiß-roten Hoffnungsträgern", sagt Rundfahrt-Direktor Thomas Pupp.

Wegen einer krankheitsbedingten Aufgabe bei der Tour de Suisse sind die diesmaligen Ambitionen von Konrad aber noch ein wenig unsicher.

Neben dem Routinier werden aus den Reihen der sechs antretenden World-Tour-Teams wahrscheinlich auch Michael Gogl (Alpecin) und Patrick Gamper (Jayco) antreten.

Großschartner bei Tour de France im Einsatz

Der Vorjahres-Auftaktetappensieger und -Gesamt-Zehnte Felix Großschartner dürfte hingegen für das UAE-Team bei der Tour de France als Helfer von Topstar Tadej Pogacar im Einsatz sein.

Fix an der Seite von Pogacar in Frankreich mit dabei ist Ö-Tour-Vorjahresdominator Isaac del Toro.

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