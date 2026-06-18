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Heftiger Sturz: Pogacar-Verlobte schwer verletzt

Die Slowenin kam bei der Tour de Suisse zu Sturz und erlitt unter anderem einen Kieferbruch.

Heftiger Sturz: Pogacar-Verlobte schwer verletzt Foto: © IMAGO / Sirotti
Textquelle: © APA
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Der Franzose Romain Gregoire hat die 2. Etappe der Tour de Suisse in Locarno im Sprint einer sechsköpfigen Ausreißergruppe gewonnen.

Weltmeister Tadej Pogacar schloss im Finale fast noch zur Spitze auf und baute seine Führung im Gesamtklassement auf nun 2:50 Minuten aus.

Dabei hatte der slowenische Radstar bange Momente zu verdauen, denn seine Verlobte, Urska Zigart, stürzte zuvor bei der parallel ausgetragenen Tour de Suisse der Frauen schwer.

Bangen um Zigart

Zigart kam in der Anfahrt aufs Ziel in Locarno auf einer Bodenwelle zu Fall und stürzte kopfvoran auf den Asphalt.

Danach blieb die Gesamtzweite der letztjährigen Tour de Romandie regungslos liegen.

Untersuchungen im Spital ergaben, dass sich die 29-Jährige einen Bruch des Kiefers und Schürfwunden im Gesicht zugezogen hat, zudem besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung.

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